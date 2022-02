F1, test Montmelò: la McLaren di Norris beffa Ferrari e Mercedes

23-02-2022 18:48

Si è conclusa la prima giornata di prove sul circuito catalano del Montmelò, e tutti i tempi usciti da questi primi test sono da prendere in modo assolutamente indicativo e non determinante nel valutare il reale valore delle monoposto che andremo a vedere al via della stagione 2022 di F1. Rimane comunque la beffa per le Ferrari, che sognavano una bella doppietta primo-secondo ma che invece vengono surclassate dalla McLaren di Lando Norris, che termina la giornata con un 1’19″568 sufficiente a battere tutti, almeno nella prima classifica della nuova stagione.

Subito dopo la monoposto di Woking troviamo le due Ferrari, col monegasco Chalres Leclerc secondo a sei decimi da Nottis e Carlos Sainz a tre decimi dal compagno di box. I due ferraristi hanno compiuto in totale 153 giri (80 LEclerc, 73 Sainz), rendendo così la F1-75 la vettura più attiva in pista nella giornata odierna. Nel pomeriggio Sainz si è trovato a stretto contatto con Verstappen, ingaggiando un duello ravvicinato in cui, nel primo settore, era lui a guadagnare 3 decimi sul rivale.

Quarta e quinta ecco le due Mercedes, con Russell a precedere il sette volte iridato Hamilton di 150 millesimi. Poi Vettel, Tsunoda e Alonso fino ad arrivare al Campione del Mondo Max Verstappen, che in Red Bull si accontenta del nono posto dopo aver concluso 147 giri con la gomma C2. Nel corso del pomeriggio l’olandese campione del mondo ha anche avuto modo di provare una versione più aperta della RB18, con due branchie apparse in direzione dei radiatori delle pance.

Ecco i tempi di giornata:

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri/gomme

1 Lando Norris McLaren 1:19.568 103/C4

2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 +0.597s 80/C3

3 Carlos Sainz Ferrari 1:20.416 +0.848s 73/C3

4 George Russell Mercedes 1:20.784 +1.216s 77/C3

5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 +1.361s 50/C3

6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.708s 52/C3

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +2.070s 121/C3

8 Fernando Alonso Alpine 1:21.746 +2.178s 127/C2

9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.678s 147/C2

10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.572 +3.004s 23/C3

11 Alex Albon Williams 1:22.760 +3.192s 66/C3

12 Mick Schumacher Haas 1:22.926 +3.358s 23/C3

13 Nicholas Latifi Williams 1:23.327 +3.759s 67/C3

14 Lance Stroll Aston Martin 1:23.379 +3.811s 66/C2

15 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.937s 20/C2

16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +6.341s 9/C3

OMNISPORT