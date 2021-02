F1, Tost: “Gasly farà una grande stagione in AlphaTauri”

Si scaldano i motori in vista dell’inizio del prossimo campionato del mondo di Formula Uno. Tutte le scuderie stanno affinando tecniche e programmazione in vista dei prossimi test di marzo in Bahrain e in questo momento, il morale è alto e proiettato al futuro della stagione, ricco di stimoli.

Non fa eccezione Franz Tost che punta molto sulle potenzialità del proprio pilota di punta, Pierre Gasly. In un’intervista concessa ad Auto Motor Und Sport, il Team Principal della Scuderia AlphaTauri ha parlato dei suoi due piloti per la stagione 2021, evidenziando come il francese, grazie al lavoro svolto nel corso dell’inverno, potrebbe compiere un’ulteriore passo in avanti rispetto alle ottime performance conquistate lo scorso campionato.

“Pierre è uno dei piloti migliori di tutta la griglia”, ha dichiarato il Team Principal dell’AlphaTauri. “Ha una grande conoscenza tecnica della monoposto e questo lo aiuta a massimizzare il bilanciamento e le performance. Sono certo che sarà un ottimo leader. Sa come si vince un Gran Premio e come si gestisce una gara. Se la AT02 si confermerà competitiva sono certo che questa sarà una grande stagione per lui”.

