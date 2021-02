F1, Tost: "Gasly ha tutto per tornare in Red Bull"

Il 2021 sarà un anno importante per l’Alpha Tauri, che dopo una stagione da rivelazione punta a confermarsi alle spalle dei top teams.

Molto dipenderà anche dal rendimento di Pierre Gasly. Il francese, che a Monza ha ottenuto la prima vittoria in carriera, gode della massima stima da parte del team principal Franz Tost, che ha concesso un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io penso che Gasly sia felice di rimanere qui: ama la squadra e noi amiamo lui. Ma se continua a fornire le prestazioni del 2020 avrà sicuramente la possibilità di tornare di nuovo in Red Bull oppure di andare in un altro team competitivo. Ha tutto ciò che serve per avere successo in Formula 1“.

Tost ha poi parlato delle ambizioni della scuderia: “A Monza avevamo una macchina veloce e Gasly ha guidato perfettamente senza fare errori, ma siamo stati molto fortunati con la penalità di Hamilton.Speriamo di vincere un’altra gara come abbiamo fatto l’anno scorso, ma sappiamo che in condizioni normali non è possibile”.

OMNISPORT | 18-02-2021 15:24