F1, Toto Wolff: "Abbiamo dato un segnale fantastico"

20-05-2022 21:42

Il team principal della Mercedes Toto Wolff è molto soddisfatto dopo le libere del venerdì a Barcellona, che hanno visto la scuderia tedesca in netta ripresa: “Abbiamo lavorato duramente in entrambe le nostre fabbriche. A Brixworth hanno guadagnato terreno sul fronte power unit rispetto ai nostri rivali motoristi, e questo è un segnale fantastico di cui sono davvero orgoglioso”.

“Stiamo migliorando anche sul fronte del telaio, sono sicuro che ci arriveremo presto. Abbiamo avuto un venerdì molto solido, come peraltro era già successo a Miami. Restiamo però con i piedi per terra: dobbiamo attendere sabato per capire cosa accadrà quando aumenterà il grip con l’evoluzione della pista, se saremo in grado di mantenere questo livello di prestazione ed essere in lotta con Ferrari e Red Bull, oppure se ci confermeremo solidamente come terza forza”.

OMNISPORT