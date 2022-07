F1, Toto Wolff: "Stavamo per vincere la gara"

03-07-2022 22:30

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha parlato dopo il terzo posto di Lewis Hamilton a Silverstone: “Sono molto soddisfatto, la macchina andava molto bene. Eravamo lì per vincere la gara e questo è incoraggiante. Probabilmente abbiamo perso un po’ di slancio dopo la ripartenza, ma non abbiamo avuto quasi nessun problema di bouncing e il ritmo era incoraggiante sia sulle dure che sulle medie”.

“Senza la Safety Car Lewis avrebbe probabilmente vinto la gara – ha proclamato Wolff -. Alla fine, Perez era lì e Sainz è andato via. Vogliamo solo vincere le gare, sarebbe fantastico riuscirci ed essere lì a lottare con loro. Questo è l’obiettivo. La cosa più incoraggiante è che avevamo una macchina per competere. Peccato per George Russell, ma le regole dicono che una volta assistito non puoi rientrare in gara“.