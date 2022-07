F1, Toto Wolff tifa Charles Leclerc

27-07-2022 10:52

Il boss della Mercedes Toto Wolff a France-Presse non ha nascosto di fare il tifo per Charles Leclerc: “E’ un pilota eccezionale, una grande personalità e merita di vincere. Non so se questa mia valutazione possa portargli bene, ma se potessi scegliere vorrei che lui vincesse il titolo”.

Per quanto riguarda le Frecce d’Argento, il distacco è ancora evidente: “Siamo chiaramente felici per il nostro risultato in Francia, ma il distacco da Verstappen e Leclerc in Francia era evidente. Siamo indietro sia dal punto di vista aerodinamico che meccanico, serve tempo. Abbiamo sbagliato nel progetto e quindi è necessario analizzare il tutto”.