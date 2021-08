F1: ufficiale il rinnovo di Perez con Red Bull

Sergio Perez è confermato alla guida della Red Bull per la stagione 2022. Un ulteriore contratto annuale, dunque, per il messicano, che evidentemente ha convinto Chris Horner ed Helmut Marko con le sue prestazioni al volante della RB16B.

Nonostante gli ultimi risultati ottenuti non siano dei più apprezzabili, non bisogna dimenticare quanto fatto dal messicano ad inizio stagione. Checo ha avuto grande rilevanza strategica in alcune delle vittorie di Max Verstappen, e l’avrebbe avuta anche a Baku se l’olandese non si fosse schiantato a due giri dalla fine per colpa dell’esplosione della posteriore sinistra.

Questo il comunicato arrivato alle 14.00 dal team: “Red Bull Racing Honda è lieta di annunciare l’estensione del contratto con Sergio ‘Checo’ Perez, che vede il messicano rimanere con la squadra per la stagione 2022 di Formula 1. Checo si è unito alla Red Bull Racing Honda per la stagione 2021 e ha subito impressionato tutti dopo essersi qualificato in prima fila nella sua seconda gara per il team al Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Dopo aver ottenuto quattro arrivi in top-five nelle prime cinque gare, Checo è stato rapido a dimostrare la sua esperienza in gara e la sua costanza nell’ottenere punti, prima di vincere la sua prima gara in Red Bull, il Gran Premio dell’Azerbaigian. Checo ha giocato e continua a giocare un ruolo chiave nella combattuta battaglia del Campionato Costruttori 2021. Con Max che si è già impegnato con la Red Bull fino alla fine del 2023, il team mette in campo una formazione di piloti forte, il che è fondamentale visto che ci stiamo trasferendo in una nuova era della Formula 1“.

