F1: Ufficiale la creazione della Red Bull Powertrains

La Red Bull, dopo l’approvazione del congelamento dei motori a partire dal 2022, ha sottoscritto un accordo con la Honda (che lascerà il Circus a fine 2021) per utilizzare il propulsore del produttore nipponico negli anni a venire. Per fare in modo che questo progetto nasca e vada avanti, la scuderia di Milton Keynes ha voluto creare una nuova società denominata Red Bull Powertrains, dove potrà essere portata avanti la tecnologia della power unit Honda fino al 2024.

“Abbiamo discusso di questo argomento con Honda per un po’di tempo e, in seguito alla decisione della FIA di congelare lo sviluppo del propulsore dal 2022, potremmo finalmente raggiungere un accordo sull’uso continuato dell’ibrido Honda – ha dichiarato Helmut Marko – Siamo grati per la collaborazione di Honda in questo senso e per aver contribuito a garantire che sia la Red Bull Racing che la Scuderia AlphaTauri continuino ad avere unità di potenza competitive. La creazione di Red Bull Powertrains Limited è una mossa coraggiosa da parte di Red Bull, ma è stata fatta dopo un’attenta e dettagliata considerazione. Siamo consapevoli dell’enorme impegno richiesto ma crediamo che la creazione di questa nuova società sia l’opzione più competitiva per entrambi i team”.

“Questo accordo rappresenta un passo significativo per la Red Bull nel suo viaggio in Formula Uno – ha detto Chris Horner – Siamo stati comprensibilmente delusi quando Honda ha deciso di lasciare questo sport come motorista, poiché il nostro rapporto ha prodotto un successo immediato, ma siamo grati per il loro supporto nel facilitare questo nuovo accordo. Honda ha investito in modo significativo nella tecnologia ibrida per garantire la fornitura di propulsori competitivi a entrambe le squadre. Ora iniziamo il lavoro per portare a casa la divisione Power Unit e integrare le nuove strutture e il personale nel nostro Technology Campus. Nel frattempo, siamo completamente concentrati sul raggiungimento dei migliori risultati possibili in quella che sarà l’ultima stagione della Honda come fornitore ufficiale di motori”.

OMNISPORT | 15-02-2021 12:30