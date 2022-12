F1, ufficializzate le Sprint Race del 2023

07-12-2022 13:52

La stagione al via il 5 marzo avrà per quanto concerne la F1 sei Sprint Race: Baku (29 aprile), Spielberg (1 luglio), Spa (29 luglio). Lusail (7 ottobre), Austin (21 ottobre) e infine Interlagos (4 novembre).

E’ confermato il format: le qualifiche del sabato saranno svolte come una corsa di 100 km e assegneranno punti ai primi otto classificati, stabilendo altresì la griglia del GP. Nel 2021 le Sprint sono state appannaggio di Verstappen (Silverstone) e Bottas (Monza e San Paolo), nell’anno appena concluso ancora di Verstappen (Imola e Spielberg) e Russell (San Paolo): non ci saranno dunque Sprint nelle tappe italiane del Circus.

Questo il commento di Stefano Domenicali all’ufficializzazione di un gustoso aperitivo preso ormai a spunto dalla MotoGP: “La risposta in questo biennio alle Sprint è stata molto buona, non vediamo l’ora di regalare ai tifosi emozioni ulteriori portando a sei gli eventi; oltre a rendere il week-end fatto di tre giorni di gare competitive, c’è valore aggiunto per le parti interessate”.