F1: ufficializzato un nuovo circuito dal 2022

Stefano Domenicali, CEO di Formula Uno, conferma lo sbarco ufficiale della gara della Florida nel calendario 2022.

Il prossimo anno vedremo quindi l’esordio del Gran Premio di Miami, ora è ufficiale. Il Mondiale di Formula Uno 2022 vedrà, quindi, il primo appuntamento all’Hard Rock Stadium Circuit nella massima categoria del motorsport. La data esatta della corsa tuttavia, non sarà comunicata prima del prossimo autunno.

Come ha spiegato il dirigente imolese a Planet F1: “Se non ci saranno ulteriori problematiche legate alla pandemia, la gara si disputerà nella prima metà del mese di maggio e posso anche aggiungere che la domanda di biglietti è alta, anche se le vendite non sono ufficialmente iniziate”.

La Formula Uno sbarca a Miami, dunque, e lo farà per almeno 10 anni, come è stato messo nero su bianco sul contratto prima dell’annuncio ufficiale avvenuto diversi mesi or sono. Si correrà all’Hard Rock Stadium Circuit, un tracciato semi-permanente di 5.4 chilometri che si snoda attorno all’omonimo stadio, nel quale giocano i celebri Miami Dolphins della NFL e si disputa il Masters1000 di tennis.

Con questo Gran Premio, Miami diventerà, quindi, l’undicesimo tracciato americano nella storia a prendere parte al Mondiale di Formula Uno dopo Austin, Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas e Phoenix.

OMNISPORT | 18-08-2021 14:26