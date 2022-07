F1, Ungheria, Russell: "La pole una sensazione incredibile"

30-07-2022 17:57

Ecco le parole del 24enne del britannico della Mercedes George Russell dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring, la prima della sua carriera in Formula 1.

“Sono al settimo cielo, assolutamente scombussolato. Ieri è stato probabilmente il nostro peggior venerdì della stagione e tutti ieri sera hanno lavorato sodo. Non sapevamo davvero in che direzione andare e poi in quell’ultimo giro, la curva 1 è stata super e la curva 2 è stata super e il tempo sul giro continuava a essere il migliore. Ho tagliato la linea del traguardo, ho guardato lo schermo e ho visto che ero in pole. È stata una sensazione incredibile!”