F1, uno spiraglio per il ritorno di Hockenheim

L'ingresso di Audi è la chiave di volta, in vista l'alternanza con l'altrettanto storico circuito di Nurburgring.

17-04-2023 21:31

Nonostante non sia una opzione a portata di mano, Hockenheim desidera tornare a fare parte del ‘Circus’, lasciato nel 2019 per questioni finanziarie.

L’ad del circuito Jom Teske ha rilasciato a Sport1 il punto di vista di un circuito storico, che ha a lungo rappresentato la Germania assieme al Nurburgring, dove si è corso nel 2020: “Siamo in attesa di ulteriori conversazioni sulla possibilità di riportare la F1 in Germania e siamo lieti che l’ingresso dell’Audi abbia un minimo smosso le acque, ma siamo sempre stati in contatto con F1. Siamo convinti che ospitare una gara di F1 non debba mandarci in rovina: ospitare gare a rotazione non sarebbe assolutamente un problema, anzi potrebbe essere un’ottima idea. Posso capire che F1 voglia varietà nel calendario e noi impegneremmo le risorse necessarie per organizzare una gara di Formula 1 ogni due anni, mantenendo lo status di circuito di F1. L’ideale sarebbe alternarsi con i colleghi del Nurburgring″.