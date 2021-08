F1, Valtteri Bottas: "Domani sarà una sfida"

In questo weekend di Spa, sembra che le seconde guide stiano incontrando davvero delle difficoltà. Se Sergio Perez conclude la qualifica in 7° posizione, il finlandese ha chiuso in8° posizione le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2021, ma domani scatterà 13° in seguito alla penalità da scontare per aver provocato l’incidente al via dell’ultima gara a Budapes.

Queste le parole di Bottas:

“Non è una situazione ideale. In generale comunque avevamo la possibilità di arrivare nella top3, ma nell’ultimo run del Q3 ho avuto un giro lento tra i due time-attack in cui ero in mezzo al traffico ed ho dovuto alzare il piede, provocando un crollo delle temperature delle mie gomme. A quel punto gli pneumatici non hanno lavorato bene nell’ultimo giro ed ero semplicemente un passeggero, non un pilota. È stata una qualifica difficile con queste condizioni variabili. La giornata odierna è l’ennesima prova che tutto può succedere in questo tipo di sessioni e se il meteo sarà lo stesso anche domani, potrà succedere di tutto. In ogni caso sarà una grande sfida e lotteremo“.

OMNISPORT | 28-08-2021 20:00