F1, Vasseur ha le idee chiare: "Ferrari tutta nuova, presentazione 13 febbraio, sì al rinnovo Leclerc-Sainz. Verstappen mai dire mai"

Nel consueto pranzo di Natale a Maranello coi giornalisti, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur ha fatto un bilancio di fine stagione parlando delle sfide del 2024 con il rinnovo di Sainz e Leclerc e la rincorsa alla Red Bull

17-12-2023 09:13

Ora c’è l’ufficialità. La nuova Ferrari che parteciperà al campionato Mondiale di Formula 1 2023 vedrà la luce il 13 febbraio del prossimo anno. La conferma alle indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata direttamente dalla voce del team principal del cavallino rampante, Frederic Vasseur durante il classico pranzo di Natale con giornalisti e operatori dell’informazione a Maranello.

E’ stata occasione proficua per fare il punto della situazione sulla nuovo monoposto che sta nascendo nelle officine di Maranello che a detta del manager francese sarà del tutto rinnovata rispetto alla SF23 ma non rivoluzionaria. Poi Vasseur ha parlato del rinnovo imminente di Leclerc e Sainz ma anche delle ipotesi di mercato piloti driblando a suo modo le voci di un interessamento in passato per Hamilton e in futuro per il campionissimo Verstappen.

F1, Vasseur conferma: “Nuova Ferrari il 13 febbraio”

Ora sì che potete segnare la data sull’agenda o sul calendario. Anche Frederic Vasseur ha confermato quindi ufficializzato che la nuova Ferrari 676, sigla di progetto della rossa 2024, in attesa del nome di battaglia, vedrà la luce martedì 13 febbraio a Fiorano. La settantesima monoposto del Cavallino dovrebbe vedere la luce un giorno prima di San Valentino con annesso breve shake down.

“Volevamo avere un giorno in più per prepararci ai test – scherza Vasseur – Anche altre squadre avevano scelto la data del 14, quindi abbiamo preferito non prenderla anche noi”. A chi, specie i giornalisti spagnoli presenti al pranzo di Natale con gli operatori dell’informazione, ha fatto presente che in Spagna il martedì 13 è considerato un giorno sfortunato, il team principal della rossa ha ribattuto: “Se il martedì 13 è il giorno sfortunato in Spagna, posso dire che in Francia è il venerdì, ma sinceramente non sono cose che mi interessano, non contano niente”.

La settantesima monoposto del Cavallino Rampante verrà quindi svelata un giorno prima di San Valentino con annesso breve shake down per gli obiettivi dei fotografi. Proprio nel giorno dedicato agli innamorati sarà la volta di tutti i controlli del caso sui primi metri della nuovo monoposto che invece andrà in pista seriamente il 15 febbraio per il filming day che da quest’anno potrà disporre di ben 200 km, distanza raddoppiata rispetto al passato.

Successivamente la macchina la rivedremo ai test invernali che scatteranno a Sakhir dal 21 al 23 febbraio. Il circus resterà lì in Bahrain dove scatterà il Mondiale 2024 di sabato quest’anno, il 2 marzo.

Nuova Ferrari, Vasseur: “Rinnovata al 95% ma non rivoluzionata”

Il pranzo di Natale con i giornalisti è stata l’occasione per Vasseur di fare un bilancio sulla stagione scorsa: “di solito in Ferrari si inizia bene e si finisce male, noi abbiamo fatto il contrario” e sul suo primo anno a Maranello che si sta per chiudere: “Sono ancora vivo e questo è già importante” se la cava con una battuta.

Quindi Vasseur parla della nuova Ferrari che sta nascendo nei capannoni e nelle officine di Maranello: “Una rivoluzione non è possibile con le regole stabili, anche se cambieranno il 95% dei componenti. Restiamo concentrati sui noi stessi, i progressi sono buoni e la direzione è corretta, ma non guardiamo alla Red Bull”.

Vasseur sul rinnovo di Sainz e Leclerc e sul sogno Verstappen

In casa Ferrari c’è ancora una questione che tiene banco, da mesi peraltro. Il rinnovo di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno il contratto in scadenza per il 2024. Ogni giorno sembra quello buono per una firma, un’ufficialità che invece tarda ad arrivare.

Vasseur minimizza e conferma: “Potrebbe arrivare prima di inizio stagione. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato le discussioni, ma siamo un po’ in ritardo rispetto al piano iniziale. Non lo ritengo affatto un problema, prenderemo una decisione presto”.

Tra le mille voci di mercato in F1 c’è stata e non solo quest’anno quella di un arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari. Cosa smentita da Vasseur categoricamente: “da vent’anni se ne parla. D’altra parte quasi tutti i piloti dello schieramento hanno corso per me…”. E poi un’altra battuta su un futuro di Verstappen sulla Ferrari: “Chi non lo vorrebbe in squadra… Mai dire mai”.

