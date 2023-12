F1, Ferrari: Leclerc chiude il 2023 alla grande, quello su Perez a Las Vegas è il sorpasso dell'anno. E nasce la pizza col suo nome

Leclerc, il sorpasso all'ultimo giro del Gran Premio di Las Vegas su Perez è il più bello del 2023. Intanto in provincia di Modena una pizzeria cara al monegasco gli dedica la pizza Leclerc la preferita di Charles

16-12-2023 19:23

Il 2023 di Charles Leclerc non è andato secondo le aspettative. Nessuna vittoria del Mondiale di F1 vinto, stravinto da Max Verstappen. E pensare che l’unico successo non marchiato Red Bull l’ha conseguito il compagno di scuderia in rosso, Carlos Sainz. Però una soddisfazione il monegasco se l’è presa, seppur molto platonica. Il sorpasso capolavoro su Sergio Perez all’ultimo giro del Gran Premio di Las Vegas è stato eletto “sorpasso dell’anno” dalla FIA.

Sicuramente una grande iniezione di fiducia per Leclerc a pochi giorni dal nuovo anno, il 2024 che sarà ricco di sfide per lui e per la Ferrari che vuole ridurre il più possibile il gap con la Red Bull e tornare a lottare stabilmente per la vittoria come succedeva proprio con Charles nella prima parte di 2022.

Ferrari, il sorpasso di Leclerc su Perez a Las Vegas

Sorpasso capolavoro di Leclerc. Ultimo giro del Gran Premio di Las Vegas. Charles Leclerc lo inizia terzo alle spalle delle due Red Bull, di Verstappen in testa e Sergio Perez. Il monegasco, partito dalla pole ha dato battaglia come al solito e come al solito è stato sfortunato nello sviluppo della gara. La safety car non lo ha facilitato quando era in testa ritrovandosi con gomme più usate rispetto ai due Red Bull che infatti nel finale di gara lo avevano preso e superato.

Ma Charles non si era è dato per vinto. E’ rimasto in scia prima battagliando con Verstappen con sorpasso e controsorpasso, poi con Perez. Ed al messicano è rimasto incollato. Nell’ultimo giro la Ferrari SF23 col numero 16 è ancora negli scarichi della Red Bull di Checo. All’ultimo rettilineo prima del traguardo Leclerc prende la scia di Perez, apre il drs ma appare lontano eppure Charles tira una staccata da paura e lo passa in frenata arrivando 2° sul traguardo. Un’azione magistrale! Da vedere e rivedere in loop perchè rappresenta l’essenza della Formula 1.

Ferrari, di Leclerc il sorpasso dell’anno del Mondiale 2023

La prima vittoria del 2023, seppur platonica, parziale. Proprio quello appena descritto nei confronti di Sergio Perez nel Gran Premio di Las Vegas è stato votato “sorpasso del 2023” con tanto di post dedicato sui canali social della Formula 1. Un riconoscimento comunque importante per la Ferrari e per Leclerc.

Oltre alla magia su Perez, Leclerc era candidato tra i “magnifici 8” sorpassi del 2023 con l’azione all’esterno su Russell al Gp del Giappone. Gli altri in lizza erano: Fernando Alonso con ben tre candidature (Bahrain e Canada entrambi su Lewis Hamilton e Gp Azerbaigian su Carlos Sainz alla ripartenza dietro SC); Kevin Magnussen su Logan Sargeant a Monaco; Sergio Perez su Oscar Piastri al Gp di Ungheria; Lando Norris su George Russell in Messico.

Leclerc festeggia in pizzeria che gli dedica la pizza col suo nome

In attesa del nuovo anno, del rinnovo e della nuova Ferrari che dovrebbe vedere la luce a cavallo proprio di San Valentino, festa degli innamorati non a caso, sperando che sia amore ma soprattutto veloce a prima vista, Leclerc ha voluto chiudere il 2023 portando tutti i suoi meccanici e ingegneri di pista in pizzeria. Ha scelto un locale a Casinalbo, una frazione nel comune di Formigine in provincia di Modena non troppo distante da Maranello.

Ed ecco che il locale per l’occasione ha messo in menù la Pizza Leclerc. Come riportato dalla Gazzetta di Modena si tratta della pizza preferita da Leclerc: impasto HD ad alta digeribilità e poi guarnita da prosciutto crudo e scaglie di Parmigiano Reggiano. Insomma dopo Sinner anche Leclerc ha la pizza col suo nome.

