F1: Gp Las Vegas diretta LIVE

Cronaca in diretta

Dopo il caos delle FP1, con la vettura di Carlos Sainz danneggiata da un tombino malmesso, la Ferrari ha dominato le qualifiche con Charles Leclerc in pole-position (1:32.726) seguito dallo stesso Sainz, poi retrocesso in 12esima posizione per la penalità dovuta alla necessità di cambiare la batteria danneggiata della sua monoposto.

Max Verstappen partirà così in prima fila affiancando il monegasco, mentre in seconda ci saranno la Mercedes di George Russell e l'Alpine di Pierre Gasly. Seguono le Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, l'Alfa Romeo di Vallteri Bottas, la Haas di Kevin Magnussen, l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton.

C’è una Ferrari davanti a tutti, quella di Leclerc in pole, nel Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023. La stagione è ormai già ampiamente decisa, col titolo piloti andato a Max Verstappen e quello costruttori alla Red Bull ma il monegasco è a caccia del primo successo stagionale. La classifica piloti è attualmente così composta:

Verstappen M. – Red Bull – 524 (Campione) Perez S. – Red Bull – 258 Hamilton L. – Mercedes – 226 Alonso F. – Aston Martin – 198 Norris L. – McLaren – 195 Sainz C. – Ferrari – 192 Leclerc C. – Ferrari – 170

Doppietta Ferrari ieri nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Un Charles Leclerc on fire firma la terza pole position di questo finale di stagione dopo Austin e Messico (quinta nel 2023, 23° in carriera come Lauda). Alle sue spalle per soli 44 millesimi Carlos Sainz con l’altra SF23 ma lo spagnolo dovrà partire 10 posizione indietro in griglia per la penalità ereditata dal tombino malandrino di ieri.

In prima fila dunque domani (start alle 7 in Italia) ci sarà la Red Bull di Max Verstappen che ha rinunciato al suo ultimo tentativo per preservare un set di gomme e forse conscio dello strapotere Ferrari sul giro secco qui a Las Vegas. Seconda fila per la Mercerdes di George Russell quarto, e l’Alpine di Pierre Gasly quinto che guadagnano una posizione per effetto della penalità di Sainz.

Il Gran Premio di Las Vegas si corre sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 50 giri. Semafori spenti alle 7.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Charles Leclerc

Ferrari 2. Max Verstappen

Red Bull 2a Fila 3. George Russell

Mercedes 4. Pierre Gasly

Alpine 3a Fila 5. Alex Albon

Williams 6. Logan Sargeant

Williams 4a Fila 7. Valtteri Bottas

Alfa Romeo 8. Kevin Magnussen

Haas 5a Fila 9. Fernando Alonso

Aston Martin 10. Lewis Hamilton

Mercedes 6a Fila 11. Sergio Perez

Red Bull 12. Carlos Sainz*

Ferrari 7a Fila 13. Nico Hulkenberg

Haas 15. Daniel Ricciardo

AlphaTauri 8a Fila 16. Lando Norris

McLaren 17. Esteban Ocon

Alpine 9a Fila 18. Guanyu Zhou

Alfa Romeo 18. Oscar Piastri

McLaren 10a Fila 19. Lance Stroll*

Aston Martin 20. Yuki Tsunoda

AlphaTauri

* Sainz penalizzato di 10 posizioni; Stroll penalizzato di 5 posizioni