F1, Verstappen (2°): "Lottato fino alla fine"

05-12-2021 21:34

L’olandese della Red Bull Max Verstappen conclude al secondo posto un fantastico GP di Jeddah, in Arabia Saudita, penultimo weekend di gare in F1. Un gara folle, con Verstappen che si è trovato anche al comando ma mai davvero in grado di centrare la vittoria del campionato dato la prestazione di Hamilton.

Queste le parole a caldo dell’olandese volante:

“Una gara movimentata, sono accadute un sacco di cose e per alcune decisioni non sono d’accordo. Ho avuto problemi sul finire della corsa con le gomme, ma ho cercato di lottare fino alla fine”.

Sul tamponamento con Hamilton:

“Ho rallentato per lasciarlo passare, ma lui non voleva superarmi e alla fine mi ha tamponato”.

Infine un commento sull’ultima gara di Abu Dhabi. Ora entrambi a pari punti, il mondiale si deciderà all’ultima curva:

“Sarà tutto deciso lì, speriamo in un bel weekend per noi”.

OMNISPORT