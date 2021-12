F1, Verstappen (3°): "Deludente per il crono che stavo facendo"

04-12-2021 20:15

L’olandese volante Max Verstappen chiude le qualifiche a Jeddah al terzo posto dietro alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Max è stato vittima di un bloccaggio nell’ultimo giro lanciato in staccata, cosa che lo ha fatto finire contro le barriere e con gli ha dato la possibilità di tentare l’assalto.

Ora sarà necessario un grandissimo lavoro da parte dei meccanici per conoscere l’entità dei danni subiti. Potrebbe esserci qualcosa anche alla scatola del cambio, e allora sarebbero dolori.

Questo il commento del #33:

“Ho sbagliato. Ho fatto delle buone qualifiche, non è facile scaldare le gomme. Non so cosa sia successo, ho provato a mantenere l’auto in pista. Ho toccato con il posteriore e mi sono fermato. La terza posizione è deludente per il crono che stavo realizzando. Non conosco al momento l’entità del danno”.

