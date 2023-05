F1, Verstappen accetta i fischi

Il campione del mondo: "I tifosi fischiano chi vince e non è il loro beniamino, io torno a casa sereno e vincente".

08-05-2023 18:55

Seconda vittoria per Max Verstappen a Miami, terza nel 2023: ci sono state però manifestazioni sfavorevoli a Verstappen sia nella presentazione dei piloti antecedente la corsa, sia sul podio.

I fischi dei tifosi statunitensi, che reputano Lewis Hamilton il beniamino, non scuotono il campione della Red Bull, consapevole che nella lotta tra ‘grandissimi’ il vincitore è penalizzato: “Se guidassi nelle posizioni di rincorsa non susciterei questa reazione; è normale essere fischiati se vinci e al pubblico non piace chi vince. Accetto i fischi, per me conta essere in testa e vincere: io porto a casa il trofeo e loro ritornano a casa contenti di aver fischiato”.