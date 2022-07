F1, Verstappen: "Austria? Errori imparati"

21-07-2022 19:51

In vista del GP di Francia, Verstappen non ha dubbi: “Mi aspetto una battaglia tosta per la vittoria. Se la Mercedes può essere della lotta? Forse sì, ma spero di no“.

“Austria? Penso che al Red Bull Ring abbiamo sbagliato alcune valutazioni, ma abbiamo imparato molto – ha continuato Verstappen -. La nostra velocità di punta era buona, ma se in curva perdi più di quanto puoi permetterti, vai comunque in difficoltà e questo è quello che ci è successo. Abbiamo imparato la lezione e ora ci apprestiamo ad affrontare un weekend con un format normale”.