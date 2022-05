F1, Verstappen davanti Leclerc: la gioia dell'olandese

29-05-2022 19:18

Non nasconde la sua soddisfazione Max Verstappen, terzo al traguardo nel GP di F1 di Monaco. L’olandese è riuscito a chiudere davanti al rivale per il titolo Charles Leclerc: “Ho fatto il meglio che potevo dopo le qualifiche, la strategia è stata ottima per superare entrambe le Ferrari”, ha spiegato l’olandese campione in carica.

Verstappen ammette: “È stata una domenica frenetica, ma siamo contenti. Ho aumentato il mio vantaggio in classifica e quindi il bicchiere è mezzo pieno. Era molto semplice commettere un errore oggi, nel complesso è stata una buona giornata. Sono olto contento per Checo, è stato straordinario”.