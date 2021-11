F1, Verstappen deluso: "Non è andata come volevamo"

06-11-2021 23:35

Terzo tempo per Max Verstappen nelle qualifiche in Messico dietro alle Mercedes. L’olandese ha spiegato le difficoltà che ha incontrato: “Durante le qualifiche abbiamo perso il bilanciamento. Durante l’ultimo tentativo mi sembrava di essere messo bene per fare un bel giro, poi non so cosa sia successo davanti a me. Due piloti sono andati fuori. Pensavo ci sarebbe stata bandiera gialla, quindi ho alzato il piede e il giro ovviamente è stato distrutto. Ma anche senza aver un ottimo bilanciamento penso che la pole fosse alla portata”.

Verstappen è comunque fiducioso: “Partire terzo non è il massimo, ma è sempre meglio essere terzo che secondo qui, credo. Ala posteriore? Abbiamo dovuto lavorarci un po’, ma prima delle qualifiche era tutto ok. Non è l’ideale, ma non credo sia quello il motivo per cui abbiamo faticato. Lottare con le Mercedes domani? Sì, assolutamente. Le qualifiche non sono andate come volevamo, ma non useremo queste gomme domani. C’è ancora tutto in gioco”.

