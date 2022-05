F1, Verstappen: "Dobbiamo trovare qualcosa in più delle Ferrari"

27-05-2022 19:32

Non è pienamente soddisfatto Verstappen delle Libere a Monaco, dopo aver ottenuto il quarto tempo: “Nel complesso abbiamo provato un po’ di cose per vedere come si comportava la vettura. Ero un po’ più contento al termine delle FP1 rispetto alle FP2. Ovviamente migliorando il bilanciamento sei in grado di attaccare un po’ di più e di conseguenza i tempi scendono. Ad ogni modo dobbiamo trovare qualcosa in più rispetto alla Ferrari. Dobbiamo migliorare il bilanciamento, ma con il pieno di carburante penso che sia andata abbastanza bene. Tuttavia c’è ancora molto da analizzare”.

Per la prima volta le monoposto ad effetto suolo 2022 hanno girato sulle stradine di Monaco: “Su questo tracciato si sente che le monoposto 2022 sono più pesanti ed un po’ più lente. Inoltre si avvertono maggiormente le sconnessioni dell’asfalto dato che le vetture sono più rigide. Anche la visibilità è un po’ ridotta rispetto al passato, ma va bene così”, ha concluso Verstappen.