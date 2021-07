F1, Verstappen e la polemica del burn out: "Non lo farò più"

In conferenza stampa, Max Verstappen ha predicato calma in vista del prossimo GP in Austria: “La stagione è lunga, per il Mondiale non c’è nulla di certo, io resto concentrato e guardo alla prossima gara, non all’ultima vittoria. Sarà bello perché ci saranno tanti tifosi e molti olandesi, avrò una spinta in più ma credo sarà una gara ancora più difficile della scorsa”.

Il burn out sulla linea del traguardo per festeggiare la vittoria nel GP Stiria non è stato gradito dai vertici alti della Formula uno. Verstappen ci ride su: “La prossima volta… farò un donut. Scherzi a parte, ero tutto da un lato della pista ma so che mi è stato detto per motivi di sicurezza e di sicuro non lo farò più. Però… sarebbe bello istituire un premio in punti per l’esultanza più bella”.

Verstappen ha chiuso l’intervista parlando del suo primo ricordo legato alla Formula 1: “Credo che il primo ricordo risalga a quando avevo 3 anni circa. Ricordo che giravo nel paddock che per me era una specie di immenso parco giochi. Poi ricordo che da più grandicello giocavo al simulatore e sceglievo sempre la macchina di Fernando Alonso, il mio idolo da bambino”.

OMNISPORT | 01-07-2021 16:25