F1, Verstappen: "Fiducioso per la gara, vediamo domani il passo"

11-06-2022 19:24

Il campione del mondo iridato Max Verstappen, con la sua Red Bull, non riesce ad andare oltre il terzo posto in griglia a Baku, in Azerbaijan, ottava uscita di questo bellissimo Mondiale F1 2022.

Verstappen si ferma a 347 millesimi di ritardo da Leclerc, ma può consolarsi consapevole delle prestazioni della sua vettura in gara. Queste le sue parole a Sky Sport F1:

“L’inizio del giro è stato buono, poi ho perso qualcosa per colpa di alcuni errori; niente di grave, però facevo fatica a trovare il corretto bilanciamento tra anteriore e posteriore. Non è il risultato che desideravo, ma per la squadra la seconda e la terza posizione in griglia sono una buona base per domani. Gara? Difficile dire ora il tipo di passo, si guarderà domani se si potrà competere con le Ferrari; penso che in generale ci manchi qualcosa nel giro secco, però in gara è ok, speriamo accada lo stesso domani. Era complicato essere costanti in tutti i giri senza commettere sbavature, penso non fossi in grado di fare di più. Mi auguro di poter sfruttare la situazione a mio vantaggio domani, farà caldo, potrebbe andare a nostro favore”.