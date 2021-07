F1, Verstappen: “Il mondiale non è chiuso se vinco a Silverstone”

Concentrazione e prudenza, sembrano queste le parole d’ordine in vista del prossimo weekend a Silverstone per il leader della classifica piloti, Max Verstappen.

Il pilota olandese infatti, non vuol sentire parlare di gara spartiacque. Nonostante le tre vittorie consecutive e il vantaggio in classifica su Lewis Hamilton salito a 32 lunghezze, il pilota della Red Bull non crede che un eventuale successo a Silverstone possa chiudere il discorso iridato a suo favore.

Certo vincere “in casa” della Mercedes sarebbe un altro segnale di forza e autorità , ma il circus della F1 è ancora molto lungo.

“Anche se vincessi a Silverstone non sarebbe finita. La stagione è ancora molto lunga, non siamo ancora a metà – le parole di Max a SkySports – E’ chiaro che finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma Silverstone è una di quelle piste dove Mercedes è sempre stata molto forte. Vediamo come va, anche in Francia dovevamo fare fatica e invece siamo stati molto competitivi”.

OMNISPORT | 14-07-2021 09:05