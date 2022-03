F1, Verstappen ironizza sulla Mercedes: "Modifiche? Colore più brutto"

10-03-2022 18:53

Nei test in Bahrain nuovo design per la Mercedes, ma Toto Wolff ha precisato: “E’ uguale a quella vista a Barcellona, non è una versione B, dentro è identica. Solo qualche modifica nella carrozzeria – spiega il team principal Mercedes ai microfoni di Sky Sport -. Siamo arrivati in Bahrain con una W13 identica alla precedente nella sua filosofia, nessun effetto sorpresa. E’ che lavoriamo sui miglioramenti e cerchiamo di portarli sulla macchina il più tardi possibile”.

Il campione del mondo Max Verstappen si è esposto sulla “nuova” Mercedes, ironizzando: “Cosa penso? Ho visto il colore: è più brutto che in passato – il commendo di Verstappen -. Non so se la macchina sia cambiata o meno: non ho guardato molto gli avversari…”.

Glissa Verstappen, che preferisce analizzare la nuova stagione: “Mi sto preparando alla ripresa del mondiale con maggiore relax perché ho vinto quello che volevo vincere – le parole dell’olandese della Red Bull -, ma mi sento anche molto motivato, perché la F1 è la mia vita, correre è la mia vita e il rinnovo del contratto dà stabilità. Il successo raggiunto è molto importante, era quello a cui puntavamo l’anno scorso ed era, diciamo, necessario, ma trovo anche importante divertirsi in F1.

Quando ti diverti con le persone con cui lavori, come accade nel mio caso, perché cambiare? Credo nel progetto, in quello che verrà, mi piace lavorare con il team e mi sto divertendo molto, quindi è stata una decisione abbastanza facile”.

OMNISPORT