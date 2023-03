F1, Verstappen: "La minaccia siamo noi stessi"

Alla vigilia del GP del Bahrain, il due volte campione del mondo crede che al momento nessuno sia al livello del Red Bull.

02-03-2023 18:41

Max Verstappen e la Red Bull si presentano al via del Mondiale 2023 di Formula 1 come autentici favoriti. I test hanno detto questo e ora si vedrà se cambierà qualcosa nel primo GP in Bahrain. In conferenza stampa il due volte campione del mondo ha parlato così: “Sono stati tre giorni positivi, abbiamo compiuto dei passi avanti, ma dobbiamo vedere se si confermeranno nel weekend e poi comunque si dovrà sviluppare la vettura perché ogni pista è diversa. Però sì, i test sono andati bene”.

Sulla nuova RB19 ha aggiunto: “L’ambizione è migliorare la vettura in tutto e le sensazioni sono positive, il bilanciamento è buono. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro”. Sui rivali per il Mondiale non ha dubbi: “I nostri avversari più pericolosi sono i team più vicini, però alla fine una minaccia possiamo essere noi stessi. Perché dobbiamo restare sul pezzo e non possiamo permetterci di commettere troppi errori. Non possiamo essere perfetti, tutti fanno sbagli, però dobbiamo ridurli il più possibile”.