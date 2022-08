F1, Verstappen: "La penalità ha cambiato poco"

26-08-2022 19:08

Alla fine della seconda sessione di prove libere di Spa-Francorchamps Max Verstappen è stato il pilota più veloce. E l’approccio al fine settimana, dopo la penalità per aver montato la quarta power unit, non è stato tanto diverso come spiegato dallo stesso olandese della Red Bull.

Questo il suo commento dopo le libere: “La penalità non ha cambiato troppo l’approccio. Abbiamo solo cercato di trovare l’assetto migliore – così Verstappen -. Mi sono trovato bene da subito: ci sono alcune cose da sistemare, ma in generale sono contento. Avrei voluto girare di più, ma non posso lamentarmi”.

Su quella che sarà la sua gara ha aggiunto: “Qui la rimonta è un po’ più facile rispetto ad altre piste. Vogliamo farlo”.