F1, Verstappen: "Le punizioni per il Budget Cup ci serviranno da motivazione"

19-01-2023 19:00

Max Verstappen è fiducioso che la Red Bull utilizzerà le punizioni comminate per la violazione del budget come “motivazione extra” per avere successo nel 2023.

La squadra, che nella scorsa stagione ha vinto il Campionato Costruttori per la prima volta dal 2013, è stata colpita da restrizioni nei test in galleria del vento e da limitazioni CFD dopo essere stata giudicata colpevole di violazione dei regolamenti finanziari.

Non è chiaro quale sarà l’impatto di queste sanzioni, ma la riduzione del tempo concesso nella galleria del vento potrebbe portare la Red Bull a rimanere indietro rispetto ai suoi rivali negli sviluppi aerodinamici, e questo ovviamente è uno svantaggio significativo rispetto alla concorrenza.

I rivali della Ferrari hanno fatto notevoli progressi in vista della campagna 2023, con la loro vettura che si dice sia più veloce di un secondo rispetto a quella del 2022, mentre la Mercedes ha fatto evidenti miglioramenti nella parte finale della scorsa stagione e si candida a tornare al top.

Tuttavia Verstappen, che punta a vincere il terzo campionato consecutivo, si aspetta che la Red Bull sia in corsa per vincere e ritiene che le punizioni assegnate alla scuderia di Milton Keynes possano incoraggiare ulteriormente la squadra.

“Beh, voglio dire, ci influenzerà, ma quanto? Non lo so ancora”, ha dichiarato al sito ufficiale della F1. “Sono fiducioso che la squadra e le persone che abbiamo possano usarla come ulteriore motivazione per cercare di fare ancora meglio. So che, ovviamente, danno sempre il massimo. Ma abbiamo una vettura molto competitiva, abbiamo già molte grandi idee, credo, anche per il prossimo anno con la vettura, e speriamo che sia sufficiente”.

I team di F1 si recheranno in Bahrain a febbraio per i test pre-stagionali, prima che la nuova campagna inizi a Sakhir il 5 marzo.