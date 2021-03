F1, Verstappen: “Mercedes non ha mostrato tutto il proprio potenziale”

E’ iniziata la settimana che poterà il circus della Formula Uno sotto il semaforo verde del primo GP della stagione. A tenere banca tuttavia ci sono ancora i risultati dei test effettuati in Bahrain una decina di giorni fa.

La Mercedes del sette volte campione del mondo e del suo compagno di scuderia Bottas, non ha brillato, riscontrando anzi qualche difficoltà soprattutto in termini di ritmo sulla lunga distanza. nonostante questo però, il pilota olandese non intende dare per scontata la supremazia della Red Bull sulla scuderia della Stella.

“Mercedes ha svolto il primo tentativo di simulazione qualifica con meno potenza”, ha affermato l’olandese. “Hanno fatto due giri tranquilli seguiti da uno più veloce. In quest’ultima tornata hanno guadagnato circa mezzo secondo di sola power unit. Sono davvero veloci e dal mio punto di vista stanno cercando di passarci il ruolo di favoriti. L’hanno fatto un paio di volte già l’anno scorso, ma personalmente non mi vedo come il candidato numero 1 per il titolo. La Mercedes resta il punto di riferimento e li vedo ancora davanti in Bahrain“.

22-03-2021