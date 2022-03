F1, Verstappen: "Oggi è andato tutto bene"

18-03-2022 21:31

Ecco le parole dell’olandese campione della Red Bull Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain nella quale ha fatto segnare il miglior tempo.

“La vettura va bene. Voglio dire, ovviamente abbiamo testato qui (la settimana scorsa, ndr), quindi penso che nel complesso siamo a un punto migliore per cominciare. Mi sono sentito bene. Abbiamo provato alcune cose sulla macchina e sembravano funzionare tutte bene ed è stata una giornata abbastanza semplice e regolare in realtà, quindi sono davvero felice di questo. Molto bene anche short run e long run. Sono molto contento, ma la Ferrari sta spingendo forte e sono molto vicini ed è anche molto eccitante. Dobbiamo aspettare e vedere un po’, anche con le modalità motore di domani da parte di tutti i team, per vedere davvero dove siamo. Le vetture un po’ più vicine penso che in generale sia ciò che tutti vogliono, giusto? E penso che col tempo saranno ancora più ravvicinate, quindi va bene. Ma ancora una volta, dobbiamo aspettare e vedere domani, quando tutti accenderanno completamente i motori, quanto c’è davvero dentro di essi”.

