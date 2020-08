F1, Verstappen: "Pioggia? Ci divertiamo"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato così il suo terzo posto nelle qualifiche di Spa: “Finora weekend molto positivo. Arrivando qui pensavamo fosse complicato. In realtà il terzo posto così vicino a Valtteri è buono. Siamo a mezzo secondo da Lewis ma sono soddisfatto. Il giro è stato buono, è mancata forse un po’ di energia, l’ho finita troppo presto però è difficile gestirla per tutto il giro. La terza posizione lascia alcune opportunità per domani”.

“Pioggia? Non penso che potremo recuperare distacco su Lewis, ma non si può mai sapere, anche il meteo qui può essere fattore e rendere le cose più difficili, rendendo la gara più divertente. Se c’è confusione è più divertente”.

OMNISPORT | 29-08-2020 18:02