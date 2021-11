F1, Verstappen polemico: "Penalità? Mai ricevuto regali dai commissari"

23-11-2021 18:20

Lewis Hamilton ha ridotto a soli 8 punti lo svantaggio da Verstappen e con due gare al termine della stagione di F1 il titolo piloti è più incerto che mai. Tornando sull’ultima gara, Max Verstappen in un’intervista ha risposto polemicamente sulla penalità che lo ha costretto a rimontare dalla settima alla seconda posizione: “Non c’è stata alcuna sorpresa, ne ero a conoscenza già la notte precedente. Non ho mai ricevuto regali dai commissari, perciò ok. Alla fine, una volta che ho saputo sarei partito settimo, ero motivatissimo a recuperare ed è quello che abbiamo fatto”.

Verstappen non ha gradito chiaramente la penalizzazione e ha aggiunto a riguardo: “Non voglio parlare troppo della decisione dei commissari, perché non voglio lasciare a nessuno il gusto di parlarne ulteriormente. È chiaro come non sia stata una cosa fantastica. È chiaro che mi sarebbe piaciuto avere un vantaggio più grande ma, quando non hai ritmo, è impossibile”.

Tra l’olandese e Lewis Hamilton la lotta per il titolo è apertissima: “Proveremo semplicemente a fare meglio e tornare più competitivi, soprattutto in Arabia Saudita su un circuito cittadino. Poi, vedremo ad Abu Dhabi”, ha chiosato Verstappen.

