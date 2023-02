F1, Verstappen: "Sono soddisfatto, mi sento a mio agio"

Il due volte campione iridato ha chiuso i suoi test in Bahrain, dove tra una settimana inizierà il Mondiale.

I test prestagionali di Max Verstappen sono terminati con un giorno d’anticipo. Ora la prossima volta che il due volte campione del mondo guiderà la sua Red Bull sarà nel primo weekend del Mondiale, sempre in Bahrain. L’olandese ha parlato così della RB19: “Oggi ci siamo concentrati sui piccoli dettagli, abbiamo fatto piccoli passi in avanti. La vettura ha risposto bene a ogni prova. Abbiamo abbastanza informazioni per il prossimo weekend, ma anche per le gare successive”.

Verstappen è fiducioso in vista del primo GP: “Sono molto soddisfatto di questi test, ogni volta che salgo in macchina mi sento a mio agio e posso spingere da subito. Devo ringraziare tutti coloro che sono in fabbrica, hanno lavorato durante tutto l’inverno per darci questa vettura. Vederla come si comporta in pista è fantastico. Vedremo quanto saremo veloci la prossima settimana, ma ho sensazioni positive”.