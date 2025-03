F1, Verstappen striglia la Red Bull e snobba la Ferrari: "Non siamo da titolo, solo McLaren lo è"

Max Verstappen ammette che la Red Bull non è al momento competitiva come la rivale McLaren, ignorando totalmente l'altra sfidante al titolo 2025, ovvero Ferrari

Di certo a Max Verstappen non si può imputare il fatto di essere troppo accomodante. Il quadricampione del mondo di F1 se tiene nel cuore un fastidio o una stilettata la fa scaturire da una bocca che può dire ciò che vuole dall’alto del suo status di fuoriclasse delle piste. E non solo contro gli avversari: l’olandese quando c’è stata la necessità non ha mai avuto problemi nel mettere all’angolo e alla frusta la sua stessa squadra, la Red Bull. E alla vigilia della stagione 2025 del Mondiale, il canovaccio ammette repliche.

Verstappen ammette: “McLaren unica squadra favorita”

Già perché Verstappen l’ha detto chiaro e tondo: la nuova monoposto non è abbastanza competitiva. La RB21 non va come vorrebbe lui: e tra l’altro potremmo pure dargli ragione visto che nei test pre-campionato in Bahrain la Red Bull non ha esattamente svettato. A differenza della MCL39, la creatura nata nei laboratoires McLaren e che ha ripreso il discorso là dove l’aveva lasciato nella passata stagione. Ovvero prestazioni di alto livello, passo gara costante, velocità e affidabilità.

Come riporta Motorsport.com, Verstappen ha sottolineato questa situazione, sostenendo che al momento c’è solo un team favorito per la vittoria del Mondiale di F1, “e si tratta della squadra col colore arancione, che è un colore molto bello”, ha commentato da buon olandese. Non una parola sulla Ferrari: alla pari di Lando Norris, anche il campione del mondo regnante ha snobbato la scuderia fresca di bagno di folla a Milano.

Ma il problema resta Red Bull, che ha a suo dire “del lavoro da fare“. “McLaren è favorita guardando ai tempi sul giro, mentre per quello che ci riguarda le cose non sono andate come volevamo. Abbiamo qualche idea su cosa e come migliorare, e ho passato del tempo al simulatore. Ma non è mai abbastanza”.

La delusione Red Bull dopo i test in Bahrain

I test del Bahrain hanno avuto una coda abbastanza amara per Red Bull, con una RB21 che pare non abbia risolto del tutto le fallacie della vettura precedente e che in determinati frangenti della stagione fece imbestialire lo stesso Verstappen.

E bando alla diplomazia e alla dissimulazione, l’olandese ha chiaramente affermato che si aspettavano qualcosa di più dalle sessioni in quel di Sakhir. Che comunque è una opinione già a suo tempo condivisa dal direttore tecnico Pierre Waché. E questo nonostante qualche progresso col bilanciamento: “La vettura ci dà ora delle sensazioni migliori entrando in curva e a centro curva“, ha aggiunto il pilota, che però lamenta qualche difficoltà quando si affrontano i cordoli e i dossi, oltre alla persistenza di un certo sottosterzo.

“Non lotteremo per la vittoria in Australia”

In ogni caso, secondo Verstappen difficilmente potranno lottare per la vittoria al GP di Australia che questo mese aprirà da Melbourne il campionato. “Mi auguro comunque che potremo apportare dei miglioramenti nel giro di qualche gara”, ha aggiunto.

E se invece la Red Bull spiazzasse nel primo appuntamento della stagione? D’altronde, la RB21 dovrebbe in teoria far tesoro dei difetti di quella precedente, lavorando anche sui dettagli come il sistema di raffreddamento che è stato semplificato o i freni, aggiornati in collaborazione con Brembo e in virtù proprio di quanto visto nel 2024. E per far sì che Verstappen possa godere di una monoposto affidabile in particolare nelle staccate.

La RB21 dovrebbe essere un passo avanti anche in termini di bilanciamento, con una nuova distribuzione dei pesi (anche se certi problemi non sembrano risolti del tutto, come ha sottolineato Verstappen) e una nuova aerodinamica. Va sottolineato inoltre che, nei test del Bahrain la vettura non ha fatto le simulazioni del passo gara, puntando più su diverse sperimentazioni nei set-up e cercando di trovare la quadra anzitutto con il pacchetto a disposizione.