F1, Verstappen svela l'aneddoto sull'errore di Hamilton

Max Verstappen non è ovviamente soddisfatto dei 0 punti conquistati di Baku dopo essere stato in testa fino a 5 giri dal termine: “Fino a quel momento avevamo fatto una gara forte – ha commento Verstappen a Sky Sports F1, analizzando l’incredibile incidente che lo ha visto protagonista – cercando di pareggiare i tempi che facevano dietro. Abbiamo perso un sacco di punti, avremmo potuto allargare il divario in campionato. Che questo succeda cosi vicino alla fine della gara è frustrante“.

La gomma ha tradito Verstappen: “Non ho sentito nulla fino al momento in cui la macchina è andata improvvisamente a destra. Il pneumatico è volato via dal cerchione. Non è un bell’impatto da avere. È un punto pericoloso per vedere scoppiare una gomma a quella velocità. Ma è andato tutto bene”, ha spiegato.

L’olandese raccontato di aver appreso dell’uscita di pista di Hamilton al centro medico: “Mi stavano controllando la pressione del sangue e ho sentito vibrare il telefono. Mi chiedevo cosa stesse succedendo, perché sentivo le macchine girare e quando sono potuto uscire ho guardato il telefono. Allora ho visto che Lewis aveva avuto un problema in curva 1. Ora però torniamo sulle piste normali e ho già detto che lì la Mercedes sarà di nuovo forte”.

OMNISPORT | 06-06-2021 18:02