F1, Verstappen torna a parlare di un addio prematuro

Il campione del mondo in carica: "Una volta che ci sei dentro, la realtà non è sempre come sembra o come la gente possa pensare".

27-04-2023 19:57

Nella conferenza dei piloti, Verstappen è tornato a parlare della possibilità di lasciare la F1 prima del previsto: “Ci tengo a dire che le corse mi piacciono. Mi piace vincere. So che, ovviamente, c’è un lauto stipendio e tutto il resto e so di avere una vita privilegiata. Ma è davvero una bella vita? Penso che a volte si arrivi a un punto della carriera in cui forse vorresti altre cose”.

“Ho un contratto valido fino alla fine del 2028 e poi ne riparleremo – continua Verstappen -, ma se a un certo punto avrà la sensazione che stia diventando troppo, allora sarà tempo di cambiare. Posso capire che il mio discorso possa sembrare strano per le persone all’esterno, perché pensano che ho la fortuna di vincere in Formula 1. E probabilmente avrei pensato lo stesso quando ero nella loro posizione. Ma una volta che ci sei dentro, la realtà non è sempre come sembra o come la gente possa pensare che sia la tua vita. Non voglio negare che sia fantastico. E mi sento molto indipendente, ma c’è sempre un limite a certe cose”.

Sul nuovo format in F1, Verstappen ha le idee chiare: “Probabilmente la F1 lo guarda al futuro da un punto di vista commerciale. Capisco le gare sprint, probabilmente possono aggiungere un po’ più di entusiasmo, ma poi le guardo dalla parte degli appassionati di corse. Il primo giro sarà emozionante, con qualche toccata qua e là, ci saranno dei danni e allora ecco i bla, bla prima della safety car. È ovvio che si crea più di eccitazione”.

Verstappen conclude: “Ma poi il quadro della gara si delinea abbastanza chiaro ed emerge il più veloce: insomma si ha una visione abbastanza chiara di cosa accadrà il giorno dopo. E tutto questo credo che possa togliere un po’ di brillantezza all’evento principale: credo che la gara domenicale debba essere sempre l’evento speciale”.