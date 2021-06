F1, Verstappen: "Vogliamo ripetere il Paul Ricard"

“Come squadra, abbiamo chiesto alla FIA di effettuare dei controlli anche sulle ali anteriori perché ovviamente hanno un effetto molto importante sulle prestazioni di una monoposto”. Così l’olandese della Red Bull e leader del mondiale di Formula 1 Max Verstappen è tornato sulla questione relativa all’aerodinamica nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Stiria, prima delle due gare consecutive sul circuito austriaco del Red Bull Ring.

Poi, a proposito della lotta per il mondiale, ha aggiunto: “Lavoriamo per dare il massimo come squadra. Il titolo costruttori è molto importante per noi e proveremo a ottenere risultati come quello del Paul Ricard anche nei prossimi Gran Premi“.

OMNISPORT | 24-06-2021 17:47