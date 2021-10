F1, Vettel: "All’Istanbul Park la sfida sarà la curva 8”

Il tracciato del Gp di Turchia ha un grande estimatore in Sebastian Vettel che non vede l’ora di scendere in pista all’Istanbul Park per il prossimo Gran Premio di Turchia, 16° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Il quattro volte Campione del Mondo, sul podio nell’edizione della passata stagione, gradisce particolarmente il layout del circuito turco, soprattutto il settore relativo alla curva 8, una lunga piega verso sinistra da affrontare possibilmente in piena.

L’obiettivo del prossimo weekend è quello di regalarsi e regalare al team punti importanti per la lotta nel costruttori con Alpine e AlphaTauri, squadre che si stanno contendendo con Aston Martin il posto alle spalle di McLaren e Ferrari.

“Una delle sfide più gratificanti per un pilota è quella di affrontare l’impegnativa curva 8 in pieno”, ha affermato il tedesco dell’Aston Martin. “E’ una lunga piega da 260 km/H con molti dossi e un ingresso cieco. E’ sempre molto divertente da affrontare. L’anno scorso mi è piaciuta parecchio la gara e spingerò con tutto me stesso per ottenere il massimo possibile in termini di punti nel corso del prossimo fine settimana all’Istanbul Park”.

OMNISPORT | 05-10-2021 13:30