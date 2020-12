F1, Vettel canta e si commuove: saluto da brividi alla Ferrari

Ultimo saluto da brividi per Sebastian Vettel alla Ferrari. Il pilota tedesco ha dimenticato le amarezze della gara e del 2020 sciagurato di Maranello e via radio ha dedicato una canzone d’addio alla scuderia Rossa e a tutto il team, sulle note di “Azzurro” di Adriano Celentano.

“Voi siete la squadra rossa, appassionati, (non vi) arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. (Ho) sentito la vostra magia (una) sensazione straordinaria. Ragazzi, vi ringrazio per avermi (…), mi mancherete. Un saluto tutti voi a Maranello meritate, menzionato qui. E adesso, io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio. Auguro di essere felici, ma di più di essere sani. Grazie”.

Durante l’esibizione Vettel è sembrato molto commosso: un regalo che certo avrà toccato i cuori di tanti tifosi della Ferrari, nonostante le critiche, nonostante le difficoltà delle ultime amarissime stagioni.

Queste le sue parole dopo la gara di Abu Dhabi: “Se sono svuotato o sollevato? Forse tutte e due. Oggi è meglio non parlare della gara (chiusa in 14esima posizione ndr). Ma gli ultimi sei anni sono stati molto speciali per me. All’inizio è stato un sogno, alla fine invece un po’ triste, ma è andata così. Sono contento di fare questo prossimo passo, l’Aston Martin, anche se non voglio pensarci da subito, abbiamo un sacco di tempo per pensare a questa cosa“.

“Mi dispiace per la squadra, sento un grande affetto per me: mi mancheranno tutti. Adesso sono contento di tornare a casa dalla mia famiglia. Facciamo Natale insieme, poi arriverà il 2021: spero che il prossimo anno sia meglio per tutti, senza questo c…o di Covid. Oggi ho sensazioni contrastanti: sono sia contento che triste. Adesso voglio andare nei box un’ultima volta, poi tornerò a casa e da gennaio possiamo iniziare a lavorare“

OMNISPORT | 13-12-2020 17:12