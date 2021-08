F1, Vettel: "Il turno andava interrotto subito"

Il tedesco di Aston Martin termina la Q3 al quinto posto con oltre un secondo di ritardo dalla pole-position dell’olandese Max Verstappen in Red Bull in Belgio. Il tedesco ex Ferrari si è mostrato molto critico, e si è lamentato anche via radio nei primi minuti dell’ultimo turno chiedendo alla direzione gara la sospensione della sessione. La conferma delle ragioni di Seb è arrivata poco dopo, con l’incidente all’Eau Rouge del britannico Lando Norris. Queste le parole di Vettel:

“Dire le cose dopo è sempre facile. Quando sei ai box e vedi che piove non è mai semplice. Bisogna prendere dalla pista tutte le informazioni prima di decidere. Quella sessione non sarebbe dovuta iniziare. Il turno andava interrotta subito! Siamo stati fortunati, l’importante che Lando non si sia fatto male. In queste condizioni posso conquistare il podio. Le cose stanno andando bene, è un buon risultato questo. Dobbiamo essere pronti a tutto, il meteo più brutto rispetto al solido. Penso di poter andare forte in gara”.

