F1, Vettel: "L'annuncio del ritiro è stata una liberazione"

25-08-2022 17:44

Sebastian Vettel si ritirerà a fine anno. Mancano ancora nove gare prima del termine della sua carriera, a partire dal GP del Belgio a Spa-Francorchamps, dove riuscì a vincere con la Ferrari nel 2018. L’annuncio per il tedesco è stata una liberazione, come ammesso nella conferenza stampa del giovedì.

Queste le sue parole: “Tendo a guardare avanti, non alle spalle. Ho ricevuto belle manifestazioni d’affetto, ma è difficile riflettere su tutti questi anni in un periodo così breve. Mi sono goduto la pausa – così Vettel -. La decisione me la portavo dietro da tempo e sono contento sia stata resa nota. Per me è stata una liberazione per certi versi. Credo sia difficile sapere come sarà la vita dopo il ritiro, ce lo dirà il tempo”.