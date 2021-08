F1, Vettel: “Puntiamo al quinto posto Costruttori e…al 2022”

Carattere, grinta, volontà. Sebastian Vettel non molla, anzi raddoppia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il pilota tedesco da quest’anno in Aston Martin ha parlato delle ambizioni della squadra con sede a Silverstone sia nell’immediato che per quanto riguarda il 2022.

Nonostante un inizio di stagione molto complicato a causa dei problemi di competitività che hanno afflitto la sua AMR21, finora è andato a punti soltanto in tre occasioni, tra le quali spiccano sicuramente il quinto posto di Montecarlo e la splendida piazza d’onore di Baku alle spalle di Perez.

Il quattro volte campione del mondo sta quindi affrontando una stagione abbastanza complicata, eppure ha ritrovato il sorriso e la gioia di guidare, come ha ammesso recentemente da Otman Szafnauer.

“Non posso dire con certezza quando arriveranno i risultati, ma il 2022, con il cambio di regolamento, sarà una grande opportunità per noi – le parole di Sebastian alla Gazzetta – In ogni caso credo che l’anno prossimo i top team continueranno ad essere protagonisti. Per quanto riguarda quest’anno abbiamo avuto un inizio assai complicato, abbiamo pagato più di altre squadre le modifiche al regolamento. Forse potevamo ottenere qualche risultato migliore, poi le cose pian piano sono migliorate, adesso dobbiamo sfruttare tutte le occasioni possibili per risalire in classifica e lottare per il quinto posto nel Costruttori. L’anno scorso questa squadra ha fatto grandi cose, quest’anno siamo un po’ più in difficoltà, ma guardiamo avanti con fiducia, io vorrei tornare a lottare davanti con i primi”.

OMNISPORT | 19-08-2021 15:29