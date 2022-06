F1, Villeneuve attacca Bottas: "Non ha scuse per arrivare dietro a Zhou"

27-06-2022 20:00

In classifica sono 45 e 6, ma il pilota cinese dell’Alfa Romeo Zhou ha battuto il compagno di squadra Valtteri Bottas in qualifica per due GP consecutivi, e la stampa di mezzo mondo si è affrettata a criticare il finlandese per le sue prestazioni.

Una delle critiche più feroci è arrivata niente meno che da Jacques Villeneuve:

“Zhou non aveva mai girato in Canada e parlando a livello generale non ha fatto chissà quanti Km in F1. Allora, Bottas non ha scuse, non dovrebbe mai perdere contro Zhou. Non è ammissibile che gli sia dietro, non sono risultati da rider con una tale esperienza e con un curriculum di successi e podi come il suo. Magari è l’abitudine a non battere Lewis Hamilton, questo forse lo ha un po’ rallentato caratterialmente. Ha avuto un inizio di stagione semplice, pareva in forma, era davanti e demoliva Zhou, che comunque ha dimostrato di essere veloce. Non si vede il miglior Valtteri in questo periodo. Dovrebbe essere capace di stare davanti in modo semplice a Zhou e non lo sta facendo bene. Comunque pure con Hamilton ha dimostrato di essere in grado di batterlo in certe gare, ma mai in un’intero campionato. Questa è la differenza tra un campione come Hamilton, che ha vinto parecchie corse, su ogni tipo di circuito e con qualsiasi condizione metereologica, e uno come Bottas. Il finlandese qualche volte è davvero veloce, ma non ha continuità nel corso di un’intera stagione, e questo è un difetto che ha dimostrato ogni volta“.