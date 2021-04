F1, Williams: Capito applaude la crescita di Latifi

L’anno scorso è arrivato tre volte undicesimo, quest’anno (per il momento) non è andato oltre un ritiro e la 18ª piazza in Bahrain. Nonostante questo, Nicholas Latifi si sta facendo decisamente apprezzare in casa Williams per la dedizione, l’impegno e la costante voglia di migliorare che mette ogni qual volta si trova a gareggiare o lavorare sulla sua monoposto.

Questo tipo di approccio da parte del canadese non è sfuggito al numero uno della Williams Jost Capito il quale, di recente, ne ha tessuto pubblicamente le lodi sottolineando anche come non sia semplice per lui confrontarsi con un pilota come Russell.

“L’anno scorso era nella sua stagione da rookie, doveva imparare rapidamente e lo ha fatto. Quest’anno deve dimostrare quanto sia maturato rispetto allo scorso campionato. Per tre volte è arrivato undicesimo, a un passo dalla zona punti, e sta lavorando molto duramente. Penso che possa migliorare molto in questa stagione” ha affermato il dirigente tedesco.

“Essere il compagno di squadra di George è molto difficile. Direi che sia lo stesso arduo compito di essere il compagno di Lewis Hamilton, anche se sono abbastanza impressionato da come gestisce la situazione”.

OMNISPORT | 26-04-2021 11:07