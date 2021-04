F1, Wolff: “Ad un certo punto penseremo solo al 2022”

Non è praticamente ancora iniziata la stagione di Formula Uno di questo 2021, che già si pensa a cosa sarà nel 2022.

La rivoluzione regolamentare del 2022 imporrà un cambio di impostazione aerodinamica a tutte le monoposto: tutte le squadre saranno quindi costrette a tranciare di netto gli sviluppi sulle attuali monoposto per dirottare gli sforzi e le risorse sulle nuove monoposto.

Tutte le scuderia dovranno confrontarsi con questo problema, ma la questione diventerà molto delicata per squadre come Mercedes e Red Bull che si giocano il mondiale. A parlare della problematica del “binario parallelo” di lavoro è stato proprio Toto Wolff.

“Quello di bilanciare le risorse destinate al 2021 rispetto a quelle del 2022 è una problematica di tutti. E’ chiaro che non possiamo permetterci di mollare a stagione in corso, ma al contempo non possiamo assolutamente sbagliare l’auto del prossimo anno e iniziare un nuovo ciclo in ritardo rispetto alla concorrenza – le parole del boss Mercedes ad Autosport – Sono decisioni difficili che dobbiamo affrontare nelle prossime settimane. Proprio quest’anno poi non siamo gli stessi degli altri anni, le modifiche regolamentari al fondo ci hanno creato qualche difficoltà, ce ne siamo resi conto subito, ora non resta che recuperare lavorando al massimo delle nostre capacità”.

