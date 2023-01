F1, Wolff: “Hamilton? Vogliamo continuare insieme”

Il team principal della Mercedes commenta la trattativa con l'inglese: “Se non si divertisse più, sarebbe lui il primo a dircelo”

29-01-2023 11:08

La Mercedes vuole proseguire con Lewis Hamilton. Parola di Toto Wolff, team principal nonché co-proprietario della scuderia. Ad Auto, Motor und Sport, ha fatto un po’ di chiarezza sul futuro del sette volte campione del mondo inglese.

“Ho chiarito già da tempo che avrà sempre un posto da noi. La decisione viene sempre presa in due, ma lui sarebbe il primo a dire se non si diverte più o se avverte qualche mancanza. In questo senso, vogliamo continuare insieme. Sicuramente ci sarà una trattativa come negli anni precedenti, non vedo segnali che possano indicare qualcosa di diverso”.