F1, Wolff: "La vettura sarà completata a ridosso delle prove di Silverstone"

Soltanto settimana scorsa la Scuderia Mercedes ha svelatoil nome della monoposto per il prossimo campionato del mondo di F1: si chiamaerà W12.

In un’intervista rilasciata a RTL, Toto Wolff ha parlato del gran lavoro che stanno portando avanti i tecnici all’interno della factory di Brackley. La monoposto con cui il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, andrà a caccia dell’ottavo titolo mondiale è ancora in fase di costruzione ed è molto lontana dall’essere pronta.

“La vettura per la stagione 2021 non è neanche lontanamente pronta”,ha dichiarato Toto Wolff. “Non credo che riusciremo a ultimarla fino agli istanti precedenti allo shakedown. Quindi al momento non c’è molto da far vedere agli appassionati. I tecnici stanno lavorando giorno e notte per mettere insieme tutti i pezzi. Sembra di giocare con tante scatole piene di Lego. Ci servirà ancora un pò di tempo”.

OMNISPORT | 01-02-2021 12:28