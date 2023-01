F1, Wolff: “Mercedes sbagliata nel 2022”

23-01-2023 10:10

La W13 Mercedes è stata una vettura incostante, capricciosa e problematica. Anche se nel finale di stagione di Formula Uno qualcosa è cambiato e le prestazioni sono migliorate. Non cerca scuse il team principal Toto Wolff parlando al Times della scorsa annata in questo modo: “Abbiamo sbagliato la fisica. Non è un mistero, è la realtà”.

Aggiunge: “Abbiamo interpretato male alcuni regolamenti, ponendo troppa enfasi sulla ricerca di prestazioni in una vettura che doveva correre a terra, molto bassa. Ma non si può correre così in basso, perché il fondo tocca l’asfalto. Quindi abbiamo dovuto sollevare la W13, ma questo ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Sembra una spiegazione banale, ma è la realtà“.